Финал Всероссийского конкурса любительских коллективов пройдет заочно

| Фото: организаторов регионального фестиваля любительских коллективов | Фото: организаторов регионального фестиваля любительских коллективов

Финал Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации "Культура – это мы!" пройдет в заочно. Будут определены 20 любительских коллективов, которые получат звание лауреатов и гранты национального проекта "Культура", сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Зональный отборочный этап фестиваля проходил в апреле – мае 2020 года в формате видеоконкурса. В нем приняли участие 255 коллективов из 85 регионов Российской Федерации. В ходе конкурсного просмотра для участия в заключительном этапе были отобраны 60 любительских коллективов: хореографические, цирковые коллективы, любительские театры, духовые оркестры, академические хоры и вокально-хоровые ансамбли.

Результаты будут опубликованы на сайте Дома народного творчества им. В. Д. Поленова и Министерства культуры Российской Федерации.

Напомним, цирковая студия "Мечта" из Ишима стала финалистом первого этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов.