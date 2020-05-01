Ишимская "Мечта" вышла в финал Всероссийского конкурса любительских коллективов

| Фото: организаторов I регионального фестиваля любительских коллективов | Фото: организаторов I регионального фестиваля любительских коллективов

Цирковая студия "Мечта" из Ишима стала финалистом первого этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, сообщает региональный департамент культуры.

В 2020 году первый этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации "Культура – это мы!" проходил в онлайн формате в виде трансляций видеоматериалов участников на YouTube-канале.

В число 60 коллективов, которые будут приглашены к участию в следующем очном этапе фестиваля осенью 2020 г. в Москву, вошел заслуженный коллектив народного творчества Тюменской области Цирковая студия "Мечта" Ишима, руководитель Ирина Смердова. Артисты представили на суд жюри номер оригинального жанра "Наследницы победы" и выступление жонглеров "Цветущий сад".

Отметим, что Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проводится в рамках реализации национального проекта "Культура". По итогам отбора в Москве двадцать лауреатов получат грантовую поддержку.

В дистанционном отборочном туре участие Тюменскую область также представляли народный любительский театральный коллектив "Альянс" из Абатского района и образцовый хореографический ансамбль "Каприз" из Тобольского района.