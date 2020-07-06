Три многоквартирных дома начали строить в Уватском районе

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Шесть участков для строительства многоквартирных домов готовы в Уватском районе. На трех из них уже ведутся работы.

По информации администрации муниципалитета, в Увате в микрорайоне Центральный возведут два трехэтажных дома. В начале июля сделают временное ограждение территории застройки и начнут завозить сваи. Предварительно для динамических испытаний в грунт погрузили четыре сваи.

Строительство ведется и в Демьянке. Там возводят 36-квартирный дом. Сейчас идет кладка стен первого из четырех этажей здания. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2020 года.

Глава Уватского района Сергей Путмин побывал на стройке в правобережном Увате и отметил, что с 2019 года район включен в областную программу переселения из аварийного жилья. И если в городах она может реализовываться за счет приобретения уже построенных квартир, то здесь первый этап – это строительство.

"Несмотря на огромные территории мы сильно ограничены землями лесного фонда и охранными зонами. В этом году к ним добавилась зона подтопления, захватывающая почти весь район. В связи с этим на компаниях-застройщиках, получивших последние участки, лежит особая ответственность", – считает Сергей Путмин.