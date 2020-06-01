Глава Тобольска Максим Афанасьев подвел итоги работы за 2019 год

| Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска во ВКонтакте

Отчет о результатах работы администрации Тобольска в 2019 году представил глава города Максим Афанасьев на заседании городской думы 30 июня.

Тобольск стал активным участником 18 региональных подпрограмм и 11-и из 13 национальных проектов с общим объемом финансирования более 1 миллиарда 887 миллионов рублей, об этом градоначальник написал в своем аккаунте в в Instagram.

Численность населения Тобольска составляет 102 тыс. 287 человек. Ежегодно увеличивается число первоклассников. В 2020 году первый раз за парты сядут около 2 тыс. школьников, в 2018 году цифра была – 1 тыс. 780.

"В 2019 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 527 миллиардов 494 миллиона рублей и составил 33,2 процента по Тюменской области без автономных округов. Большинство крупных и средних предприятий сферы промышленного производства работают стабильно. Успехи отмечены в строительной индустрии, в сфере производства продуктов нашими местными производителями хлеба, кондитерских изделий, мясных полуфабрикатов, молока, воды", - рассказал он.

Объем инвестиций в основной капитал организаций составил около 250 млн рублей, создано 200 рабочих мест. В реестре состоит 48 инвестиционных проектов. В 2019 году реализовано 33. 23 предпринимателя получили меры финансовой поддержки в виде микрозаймов на сумму боле 38 млн рублей.

Введено в эксплуатацию около 79 тыс. кв. метров жилья. Социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в 2019 году получили 52 молодые семьи. 121 жилое помещение предоставлено детям-сиротам. В 2019 году расселено 129 аварийных многоквартирных дома.

"Нами проделана огромная работа по проекту развития городской среды, который администрация города реализует совместно с правительством Тюменской области и компанией СИБУР, - сказал глава Тобольска. - 2020 год – год подведения итога программы, которая дала нашему городу ряд спортивных объектов, школу, детский сад и поликлинику. Продолжится программа благоустройства дворов, большая работа планируется по созданию комфортных и многофункциональных общественных пространств".

Анжела Лебедева