Продукты по выгодным ценам предлагают тюменцам на ярмарке "Время Побед"

| Фото: "Комсомольская правда Тюмень" | Фото: "Комсомольская правда Тюмень"

Приобрести продукцию тюменских предприятий можно по ценам производителей на ярмарке "Время Побед", которая проходит 1 июля в Тюмени. В областном центре работают около 150 ярмарочных торговых точек, на которых представлена продукция 60 компаний, пишет "Комсомольская правда в Тюмени".

Так, горожане смогут приобрести йогурты, сметану, масло от компании "Тюменьмолоко" по цене на 25-30% ниже, чем в розничных сетях. Например, масло сливочное "Першинское", которое в магазинах стоит около 120 рублей, на ярмарке продается за 80 рублей. Продукция Ялуторовского мясокомбината также предлагается по стоимости значительно ниже рыночной. 400 граммов вареной молочной кобласы можно приобрести за 125 рублей, тогда как в магазине за нее потребуют 188 рублей. А тюменский мясокомбинат "Олимп" торгует свиным окороком по 245 рублей за кило, в то же время в торговых заведениях он стоит 280.

Мелколистовой иван-чай от агрофирмы "Русич" на ярмарке будет продаваться по 100 рублей за пачку, хотя рыночная цена для этого продукта в среднем составляет в полтора раза дороже – 150 рублей. Печенье "Мария" от компании БКК тюменцы смогут купить по 30 рублей за пачку против 50 рублей в магазинах. А печенье "Плазма" при обычной цене в 90 рублей за упаковку на ярмарке стоит всего 50 рублей.

Наконец, мороженое от ООО "Ландис", которое в розницу продается по ценам 55-62 рубля, для посетителей ярмарки стоит 40 рублей. Аналогичное соотношение цен наблюдается и по другим группам товаров, в том числе напиткам, кондитерским изделиям, мясной и молочной продукции и так далее.