Тюменцам объяснили, почему пропадает цифровой телесигнал

Такую антенну обнаружили связисты у зрителя, который жаловался на пропадание сигнала. После замены антенны проблемы исчезли. | Фото: РТРС Такую антенну обнаружили связисты у зрителя, который жаловался на пропадание сигнала. После замены антенны проблемы исчезли. | Фото: РТРС

98% проблем телезрителей с цифровым эфирным ТВ связаны с пользовательским оборудованием или условиями приема: расположением дома, рельефом, застройкой, а летом еще и с распустившейся листвой. Об этом рассказали специалисты РТРС.

Эксперты изучили обращения телезрителей, поступающие на горячую линия, выявили Топ-5 проблем телезрителей и предлагают способы их решения.

Проблема первая - неподходящая антенна

Наиболее частные сложности с приемом ТВ-сигнала связаны с антенной. "Первый мультиплекс не работает, второй с помехами", - так начинаются многие жалобы на горячую линию. Первым делом важно понять, какая у зрителя антенна. Типичный ответ: "Я не знаю, какая у меня стоит антенна. Она висит очень высоко, ее ставили много лет назад".

Цифровое эфирное телевидение показывает без помех, оно либо есть в отличном качестве, либо его нет совсем. Поэтому в случаях, когда картинка на экране то четкая, то полностью пропадает, диагноз ясен: антенна принимает сигнал на пределе своих возможностей. И любое изменение условий приема - распустившиеся листья, дождь, проехавшая мимо машина - изменяет сигнал до такого уровня, что его мощности для этой антенны уже не хватает.

В аналоговом телевидении на экране пошли бы помехи. "Цифра" исчезает совсем. Вывод прост: надо подобрать подходящую для вашего места антенну, чтобы она давала телевизору или приставке сигнал достаточной мощности.

Антенны бывают комнатные и наружные. Комнатная размещается в квартире и подходит, если телебашня расположена в прямой видимости. Если расстояние до башни более 10 км, нужна наружная. Ее устанавливают на балконе, фасаде или крыше.

Антенны, работающие в метровом диапазоне и использовавшиеся для приема аналоговых каналов, для приема "цифры" неэффективны. Требуется дециметровая или всеволновая антенна. Самый подходящий тип — "елка".

Реже трудности с приемом возникают из-за переусиления сигнала. По типу усиления выделяют активные антенны (с усилителем) и пассивные (без него). Избыточное усиление вызывает помехи. Поэтому не стоит использовать активную антенну вблизи телебашни. Усилитель необходим на даче, в сельской местности, на большом расстоянии от башни в городе.

Если тип антенны не подходит под условия приема, лучше заменить ее.

Проблема вторая - неверная ориентация антенны

Причина недостаточного сигнала может заключаться в том, что приемная антенна "смотрит не туда". Один из зрителей сетовал на кратковременные прерывания и зависания сигнала. Оказалось, что антенна повернута в противоположную от городской телебашни сторону. И такие случаи встречаются регулярно.

Сориентировать антенну на ближайшую телебашню поможет интерактивная карта на сайте ртрс.рф. После подключения к телевизору или приставке следите за показателями уровня и качества сигнала на телеэкране. Медленно поворачивайте антенну вокруг своей оси. Ориентируйтесь на шкалы интенсивности и качества телесигнала. Добейтесь наилучших показателей: уровень сигнала - не менее 60%, качество - 100%.

Проблема третья - неверное размещение антенны

"Показатели приема мультиплексов изменяются от 0% до 75%", - пишет телезритель. Оказалось, что его частный дом расположен в 50 метрах от густого леса, и антенна установлена на уровне шести метров от земли.

Подъем антенны выше часто решает проблему с приемом. На больших расстояниях от телебашни и рядом с естественными преградами рекомендуемая высота размещения антенны - 10 метров от уровня земли. Однако не стоит ставить антенну на чердаке под крышей из металлочерепицы: эта экранирующая поверхность препятствует прохождению сигнала.

В случае с комнатной антенной лучше всего подойдет подоконник окна, которое выходит в сторону башни. Если такого окна нет, рекомендуется принять отраженный сигнал. Например, направить антенну на стену соседнего дома. Иногда придется перенести антенну в другую комнату.

Проблема четвертая - недостатки самодельных антенн

Самодельные антенны домашние умельцы изготавливают из алюминиевых столовых вилок, задних решеток холодильников, прокладок головки блока двигателя внутреннего сгорания, сварочных электродов, рыболовных сетей, гимнастических обручей и даже из пивных банок.

Но для уверенного приема телесигнала рекомендуется использовать заводскую сертифицированную антенну.

Проблема пятая - все дело в кабеле

Если телесигнал пропал, следует проверить целостность кабеля и места соединений кабеля между антенной и приемником. Чем плотнее оплетка кабеля и чем толще центральная жила, тем кабель прочнее.

Причиной неустойчивого приема ТВ может быть также поврежденный или окисленный разъем на телевизоре, к которому присоединяется антенный кабель. Если очистить места присоединений и заменить разъем, прием телеканалов восстановится.

В случае проблем с приемом ТВ рекомендуется проверить и место подсоединения антенного кабеля к наружной антенне, установленной на крыше дома. Там разъем не менее подвержен окислению.