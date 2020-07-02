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Тюменцев приглашают поучаствовать в создании ролика к песне группы Just Suzie

Общество, 16:15 02 июля 2020

из группы "Молодежный театр "МАЙ" во ВКонтакте | Фото: из группы "Молодежный театр "МАЙ" во ВКонтакте

Тюменцев приглашают принять участие в создании проморолика к песне "Целоваться" группы Just Suzie.

Желающие могут прислать видео, на котором запечатлен поцелуй, фронтвумен и автору песен музыкального коллектива Сюзанне Ивановой в WhatsApp или Telegram до 4 июля.

"Это будет фан-клип, подборка ко Всемирному дню поцелуев. Наша песня под названием "Целоваться" выйдет ближе к 6 июля. К этому дню мы хотим сделать промовидео, состоящее из роликов, на которых целуются тюменцы. Видео будет милым, наполненным радостью и любовью — нам уже присылают ролики", — поделилась Сюзанна Иванова.

Кроме того, авторам трех лучших видео вручат футболки "Будем целоваться?".

Готовый проморолик будет размещен в пабликах музыкального коллектива и мультицентра "Контора пароходства". Песня "Целоваться" — это сингл с альбома "Vremena goda", который Just Suzie планирует выпустить в сентябре 2020 года.

Инна Пахомова

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# Контора пароходства , музыка , музыканты , песни

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