В Тюмени стартовала благотворительная акция "Собери ребенка в лагерь"

| Фото: группа "Творить добро - просто" во ВКонтакте | Фото: группа "Творить добро - просто" во ВКонтакте

Благотворительную акцию "Собери ребенка в лагерь" запустил региональный центр "Семья" в Тюмени. До 17 июля неравнодушные тюменцы могут принести в социальную "Лавку добра" вещи, которые будут переданы детям из многодетных, малоимущих семей, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Как пояснила корреспонденту "Тюменской линии" ведущий специалист регионального центра "Семья" Ирина Кустова, традиционно акция проходит в мае, но в этом году сроки сдвинулись из-за более позднего старта летней оздоровительной кампании в детских лагерях.

"Ежегодно возможность отдохнуть в лагере получают ребята их многодетных семей. Однако не всегда родители могут приобрести все необходимое для организации их отдыха. Ребятам нужны спортивная одежда и обувь, рюкзаки, теплая одежда, предметы личной гигиены, канцелярия. Вещи не обязательно должны быть новыми, главное — чтобы они выполняли свои функции и могли прослужить добрую службу своим новым маленьким владельцам", - пояснили в центре "Семья".

Привезти вещи можно в любое удобное время суток по адресам: пр. Геологоразведчиков, 14а, ул. Амурская, 150, ул. Ермака, 1а.

Любовь Голышева