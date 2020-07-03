Программу "На первом месте" реализует уватская спортшкола

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126 школьников отдохнут и оздоровятся за две смены лагеря дневного пребывания на базе ДЮСШ Уватского района. Организаторы отдыха разработали программу "На первом месте".

Первая смена лагеря начнется с 6 июля, вторая - с 20 июля. В каждой зачислено по 63 ребенка.

"Программа нашей школы стала лучшей в областном конкурсе методических материалов физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности в 2020 году. В ней особое внимание уделено патриотическому воспитанию и получению начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта. Смены посвящены Году памяти и славы, а также продолжению Десятилетия детства в Российской Федерации", - рассказали организаторы программы отдыха.

По информации ДЮСШ Уватского района, в 2019 году программа спортивной школы "Спорт online" также заняла первое место в областном конкурсе.