В 2020 году газ придет в 43 села Тюменской области

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Жители 43 сельских населенных пунктов Тюменской области в 2020 году станут потребителями газа.

Здесь, как сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, предусмотрено строительство внутрипоселковых газопроводов.

Программа газификации Тюменской области на 2019−2023 годы утверждена постановлением губернатора от 29 ноября 2019 года.

В 2019 году в рамках реализации программы в сельской местности построены 71 км газораспределительных сетей в 24 населенных пунктах для газификации 1 270 домовладений (в Бердюжском, Заводоуковском, Исетском, Нижнетавдинском, Сорокинском, Тюменском, Уватском, Упоровском районах).

Выполнены проектно-изыскательские работы по 51 объекту, строительство по которым запланировано в сельской местности на последующие периоды. Впервые стать потребителями газа смогли жители 476 домов в поселке Лебедевка Заводоуковского района. Объем финансирования по данным мероприятиям составил 175,40 млн рублей.

Доля газифицированных сел и деревень в общем количестве сельских населенных пунктов, подлежащих газификации, увеличилась с 64,3% на начало 2014 года до 74,96 % к концу 2019 года. В 2020 году реализация мероприятий в рамках программы газификации Тюменской области будет продолжена.

Борис Олейник