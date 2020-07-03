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Видеокамеры будут вести трансляции ЕГЭ в Тюменской области в HD-качестве

Общество, 10:56 03 июля 2020

Ростелеком | Фото: Ростелеком

В 47 школах Тюменской области организованы пункты проведения ЕГЭ. Все они оснащены системой видеонаблюдения с возможностями автономной работы и передачи данных по зашифрованным каналам связи, сообщает пресс-служба филиала ПАО "Ростелеком"в Тюменской и Курганской областях.

693 школьных аудитории оборудованы камерами - по две в каждой аудитории, кроме того, 26 камер установлены в Региональном центре обработки информации, где проводится прием и обработка экзаменационных материалов. Из всех аудиторий, где будет проходить экзамен, трансляция пройдет в режиме реального времени.

Система видеонаблюдения "Ростелекома" для ЕГЭ организована на базе защищенных оптических каналов связи. Работы проведены по заказу департамента образования и науки Тюменской области. Онлайн-видеопоток передается в центр обработки данных в Екатеринбурге, где данные будут храниться до 1 марта 2021 года.

Напомним, "Ростелеком" организует видеонаблюдение при проведении ЕГЭ с 2014 года. За это время система была значительно модернизирована. Теперь камеры снимают изображение в HD-качестве и имеют более высокий уровень защиты.

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# видеонаблюдение , ЕГЭ , Ростелеком

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