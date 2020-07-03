Роспотребнадзор: при отдыхе на природе следует помнить о безопасности

| Фото: Роспотребнадзор по Тюменской области | Фото: Роспотребнадзор по Тюменской области

Как отдохнуть на природе и не навредить здоровью. Роспотребнадзор подготовил советы о сохранении здоровья во время отдыха на пляже, пикнике. С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в местах массового скопления людей необходимо носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

НА ПИКНИК

Пищевые продукты лучше приобретать в стационарных точках торговли. Все скоропортящиеся продукты необходимо держать в сумке-холодильнике. Не рекомендуется брать с собой на пикник продукты, не подвергавшиеся термической обработке: молочные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом. Все они служит питательной средой для болезнетворных микробов.

Продукты должны быть защищены от насекомых, грызунов и иных животных, которые являются переносчиками патогенных микроорганизмов. Пищу нужно закрыть в пластиковые контейнеры с плотной крышкой или завернуть в пищевую пленку.

Для жарки шашлыков стоит использовать готовый древесный уголь и металлические шампуры, а для еды - одноразовую посуду и столовые приборы. Жарка на мангале не гарантирует полного обеззараживания — бактерии умирают лишь при 70-75 градусах. Поэтому готовить шашлыки лучше непосредственно перед употреблением, не оставлять впрок.

Важно соблюдать правила личной гигиены. Перед приготовлением и перед приемом пищи мыть руки с мылом или обрабатывать их специальным дезинфицирующим средством. Мыть овощи и фрукты, а также посуду можно только бутилированной или кипяченой водой.

НА ПЛЯЖ

Коронавирус при купание не передается, но существуют и другие инфекционные возбудители. Важно тщательно подойти к выбору места купания. Список водоемов, в которых разрешено купаться, необходимо узнавать на сайте территориального управления Роспотребнадзора.

При выборе мест отдыха также важно обратить внимание на благоустройство пляжа: наличие мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков уборки, организованного спасательного и медицинского пунктов. Рядом с пляжем должны быть общественные туалеты.

С собой на пляж нужно взять головной убор, питьевую воду, полотенце, зонтик. Загорать лучше под зонтиком в утренние и послеобеденные часы.

На пляже стоит избегать употребления алкогольных напитков, строго не рекомендуется купаться в состоянии алкогольного опьянения. Нежелательно купаться с домашними животными.

ВО ВРЕМЯ ЖАРЫ

Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, и летом нужна менее калорийная пища. Поэтому необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер.

В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.

Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки. Вместе с этим необходимо помнить, что резко увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

КЛЕЩИ

Отдыхая за городом, не стоит забывать о способах профилактики клещевых инфекций. Активность клещей на территории России длится в период с апреля по октябрь.

Отправляясь на природу, стоит выбирать одежду, плотно закрывающую ноги, руки и голову. Можно перед прогулкой обработать одежду специальным акарицидным аэрозолем.

Во время пребывания на природе необходимо периодически осматривать себя и детей. Особо тщательный осмотр необходимо производить перед возвращением домой. Клещи могут быть не только на вас, но и на вещах. Если клещ все-таки присосался, его нужно снять и передать на исследование в лабораторию.