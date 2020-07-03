В июле тюменцы могут увидеть часть полного парада планет

Скриншот приложения Stellarium Скриншот приложения Stellarium

Редкое астрономическое явление - парад планет - могут наблюдать тюменцы почти весь июль.

Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и карликовая планета Плутон выстроятся в ряд в одной и той же части неба. Поскольку они движутся по разным орбитам и вращаются не идеально в одной плоскости, не стоит воспринимать парад буквально. Планеты не выстроятся в идеальную линию, в любом случае будут небольшие отклонения.

Также парад нельзя будет наблюдать полностью. В июле ночи светлые и короткие, поэтому в ночное время можно увидеть только Сатурн, Юпитер и Марс. Утром достигнет видимости Венера, а Меркурий вообще невозможно пока увидеть - он находится слишком близко к Солнцу. Еще три объекта - Уран, Нептун и Плутон - находятся слишком далеко, их можно наблюдать только в качественную оптику. Полный парад можно увидеть только одним способом: отдалиться от Солнечной системы на несколько миллиардов километров.

Последний раз явление такого типа произошло в 1982 году. Следующий ожидается в 2161 году.

Евгения Шевцова