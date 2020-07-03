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Тюменских работодателей призывают регистрироваться на портале "Работа в России"

Общество, 14:11 03 июля 2020

https://trudvsem.ru | Фото: https://trudvsem.ru

Тюменских работодателей призывают регистрироваться на портале "Работа в России".

Это государственная информационная система Федеральной службы по труду и занятости, созданная для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работодателям - новых сотрудников.

Функционал сайта похож на тот, что использует большинство коммерческих сайтов по поиску и подбору работы. Однако, в отличие от них, "Работа в России" - это бесплатный сервис с надежными контрагентами и отсутствием рекламы, а также с поддержкой со стороны органов государственной службы занятости населения. Вакансии и работодатели на портале тщательно проверяются: у каждого пользователя есть личный кабинет, куда вносятся и постоянно актуализируются сведения о режимах труда работников организации, их неполной занятости, планируемых высвобождениях.

Помимо данных, поступающих напрямую от работодателей, банк вакансий на сайте пополняется от центров занятости населения и от крупнейших коммерческих порталов по поиску и подбору работы.

Напомним, что 29 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать на портале "Работа в России" перечень лучших практик по стажировке для будущих выпускников, а также организовать с начала 2021 года использование образовательными организациями этого сервиса для направления будущих выпускников на такие стажировки, определив источник их финансирования.

Дарья Казакова

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# Минтруд , работодатели , служба занятости

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