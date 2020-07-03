Андрей Климак познакомит тюменцев с основами клоунады

| Фото: Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Режиссер, выпускник Академической театральной школы Андрей Климак проведет лекцию "Искусство перевоплощения в оригинальном жанре" 3 июля в 16 часов, сообщает Молодежный театральный центр "Космос".

Он расскажет слушателям об основах клоунады и ее отличиях от других жанров, поделится опытом своих проектов, предложит несколько упражнений. Лекция будет доступна по ссылке.

Андрей Климак — режиссер, актер, клоун, выпускник Академической театральной школы, режиссер спектаклей "Не те вещи", "Школа на Выворот", актер шоу Славы Полунина.

Открытие лекции от площадки "Урал творческий" форума "Утро-2020" пройдут с 3 по 5 июля.