Цифровизация коснется загородных мест отдыха Тобольска

| Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram | Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Цифровизация охватит загородные места отдыха, точки притяжения туристов в Тобольске. Это станет возможным после подписания соглашения о сотрудничестве с компанией "Русские Башни".

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Подписанное соглашение определяет сотрудничество сторон в развитии информационно-телекоммуникационной инфраструктуры связи, направленной на создание устойчивых благоприятных условий проживания и пребывания, деловой активности тоболяков. В процессе реализации мы обязательно учтем интересы жителей отдаленных территорий, по возможности обеспечим охват загородных мест отдыха, точек притяжения туристов", - сказал глава города.

По мнению президента группы компаний "Русские Башни" Александра Чуба, их опыт в реализации различных инфраструктурных проектов и поддержка администрации Тобольска создадут необходимые условия для развития современной цифровой среды в городе.

Анжела Лебедева