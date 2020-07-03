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Ямальцы определились с названием для строящегося моста через Пур

Общество, 18:49 03 июля 2020

ms11.ru

Ямальцы дали строящемуся мосту официальное название – Пуровский. Из десятка предложенных вариантов жители округа больше всего отдали голосов за "Пуровский мост".

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Именно за этот вариант проголосовало подавляющее большинство жителей Тазовского, Пуровского и Красноселькупского районов – те, кто чаще всего будут ездить по новому мосту. Это же название стало фаворитом в инстаграм-голосовании. Полностью поддерживаю, отличный выбор!" - сказала глава округа.

По словам Дмитрия Артюхова, до запуска движения по мосту остаются считанные месяцы. Скоро строители приступят к устройству мостового полотна – начнут делать гидроизоляцию, устанавливать ограждения, укладывать асфальт.

Движение по мосту через Пур запустят в 2020 году. Его строительство ведет ОАО "Мостострой-11".

Анжела Лебедева

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# мост , Пур , Ямал

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