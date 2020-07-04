Назван средний заработок в Тюменской области в период пандемии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменьстат оценил динамику зарплаты в Тюменской области в период пандемии. В январе-апреле 2020 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата на одного работника составляла 48 тыс. 775 рублей.

Самым скромным по доходам оказался январь — 45 тыс. 332 рубля. Самым прибыльным — март - 51 тыс. 525 рублей. В апреле, когда уже были введены ограничительные меры, средний заработок составил 49 тыс. 863 рубля. Для сравнения: в первом квартале 2019 года средняя зарплата была 45 тыс. 419 рублей, в апреле — 47 тыс. 124 рубля.

Самые высокие зарплаты в апреле-2020 зафиксированы в следующих отраслях: производство химических веществ и химических продуктов, 175 тыс. 69 рублей, добыча сырой нефти и природного газа, 157 тыс. 779 рублей, научные исследования и разработки, 112 тыс. 630 рублей.

Самые скромные доходы по области зафиксированы в следующих отраслях: производство мебели, 10 тыс. 481 рублей, производство текстильных изделий, 17 тыс. 962 рублей, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации, 21 тыс. 246 рублей.

В сферах образования средняя зарплата составила 43 тыс. 768 рублей, здравоохранения и социальных услуг — 48 тыс. 778 рублей, сообщает "Вслух.ру".