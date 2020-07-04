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На перекрестке улиц Максима Горького и Харьковской временно ограничили движение

Общество, 13:54 04 июля 2020

Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

Движение транспорта ограничено на перекрестке улиц Максима Горького и Харьковской в Тюмени. Ограничения введены до 6 часов 7 июля, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

В настоящее время на участке ведутся аварийные работы по ремонту участка трубопровода тепловой сети. Объехать перекресток можно по улицам Котельщиков, Индустриальная и Коммунаров.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

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# дорожные работы , ограничение движения

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