На перекрестке улиц Максима Горького и Харьковской временно ограничили движение

| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

Движение транспорта ограничено на перекрестке улиц Максима Горького и Харьковской в Тюмени. Ограничения введены до 6 часов 7 июля, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

В настоящее время на участке ведутся аварийные работы по ремонту участка трубопровода тепловой сети. Объехать перекресток можно по улицам Котельщиков, Индустриальная и Коммунаров.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.