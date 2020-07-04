Дума Уватского района стала лучшей в областном конкурсе

| Фото: пресс-служба главы администрации Уватского района | Фото: пресс-служба главы администрации Уватского района

Дума Уватского района стала лучшей по итогам областного конкурса представительных органов муниципальных образований. Депутат Тюменской облдумы Юрий Конев поздравил коллег с победой, вручил диплом и памятный знак, сообщает пресс-служба главы администрации Уватского района.

Депутат отметил, что впереди – выборы в районную думу и важно, чтобы новый состав видел прежние результаты работы и стремился к таким же достижениям.

Победителем среди сельских дум на лучшую организацию работы стала дума Сорового поселения. За участие в конкурсе депутат поблагодарил думы Юровского и Красноярского сельских поселений, а также вручил награды от Тюменской областной думы работникам здравоохранения.

В рамках визита депутат Юрий Конев и глава Уватского района Сергей Путмин обсудили перспективы создания новых предприятий в сфере лесозаготовки и деревопереработки, результаты проведенного голосования в связи с внесением поправок в Конституцию РФ и перспективы кандидатов от партии "Единая Россия" на предстоящих выборах в представительные органы.