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Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Дума Уватского района стала лучшей в областном конкурсе

Общество, 15:09 04 июля 2020

пресс-служба главы администрации Уватского района | Фото: пресс-служба главы администрации Уватского района

Дума Уватского района стала лучшей по итогам областного конкурса представительных органов муниципальных образований. Депутат Тюменской облдумы Юрий Конев поздравил коллег с победой, вручил диплом и памятный знак, сообщает пресс-служба главы администрации Уватского района.

Депутат отметил, что впереди – выборы в районную думу и важно, чтобы новый состав видел прежние результаты работы и стремился к таким же достижениям.

Победителем среди сельских дум на лучшую организацию работы стала дума Сорового поселения. За участие в конкурсе депутат поблагодарил думы Юровского и Красноярского сельских поселений, а также вручил награды от Тюменской областной думы работникам здравоохранения.

В рамках визита депутат Юрий Конев и глава Уватского района Сергей Путмин обсудили перспективы создания новых предприятий в сфере лесозаготовки и деревопереработки, результаты проведенного голосования в связи с внесением поправок в Конституцию РФ и перспективы кандидатов от партии "Единая Россия" на предстоящих выборах в представительные органы.

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# конкурс , Сергей Путмин , Тюменская областная дума , Уватский район , Юрий Конев

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