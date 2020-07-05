Бег не всегда полезен, отмечают медики

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Есть несколько категорий людей, которым лучше избегать бега и заниматься ходьбой, об этом заявила врач по общей гигиене Ольга Склюева.

К такой категории относятся люди старше 35 лет, которые раньше никогда не занимались спортом, занятия в школе и в вузе не в счет. Также горожане с ортопедическими проблемами и заболеваниями позвоночника; тюменцы, перенесшие инсульт и инфаркт, диабетики, курильщики со стажем курения больше года и те, у кого возникает боль в суставах при нагрузках.

Противопоказан бег и людям с индексом массы тела больше 30. Высчитать его можно легко: вес делим на квадрат роста в метрах, то есть при росте 170 и весе 64 кг ИМТ= 64: (1,7х1,7).

Ходьба - полезная аэробная нагрузка, особенно если заниматься регулярно. Она важна исключения факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшения функции дыхания и кровообращения, опорно-двигательного аппарата, обмена веществ у людей старше 50 лет и с низким иммунитетом. Во время ходьбы крупные мышцы выполняют роль "периферического сердца", улучшая ток крови от нижних конечностей, органов брюшной полости, таза.

Такие занятия полезны для пищеварительных желез, печени, желудочно-кишечного тракта. Благоприятствуют перестройке нервных процессов, улучшают деятельность анализаторов, эмоциональное состояние, нормализуют сон, сообщает "Мегатюмень".