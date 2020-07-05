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Тюменский выставочный зал ждет третьего этапа снятия ограничений

Экономика, 15:38 05 июля 2020

Тюменская ярмарка во ВКонтакте | Фото: Тюменская ярмарка во ВКонтакте

Тюменский выставочный зал ждет третьего этапа снятия ограничений, только тогда объект торгово-выставочной деятельности получит возможность работать в прежнем режиме.

"Нам продолжают задавать вопросы, почему выставочный зал не работает в том же режиме, как и торгово-развлекательные центры, которые открылись 25 июня? К сожалению, мы сейчас не имеем возможности, потому что выставочная деятельность отнесена к мероприятиям, которые носят массовый характер, а они по-прежнему запрещены. Сейчас разрешена деятельность по продаже продуктов питания и непродовольственных товаров, - говорит генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков. - На сегодня на ограниченных площадях у нас идёт торговля другими продуктовыми деликатесами. Ждём третьего этапа снятия ограничений, только тогда получим возможность работать в прежнем режиме".

В случае отмены ограничений одной из первых полноценных может стать выставка товаров народного потребления "1000 мелочей" в июле, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

"Будем надеяться на лучшее. Во всяком случае к двум нашим крупнейшим мероприятиям подготовка уже идет. Я имею ввиду школьную ярмарку в августе и осеннюю выставку "Нефть и газ". При условии снятия ограничений мы надеемся на большое число посетителей, - говорит Михаил Брудков.

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