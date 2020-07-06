Тридцать шесть ребят пройдут летний интенсив по математике в Областной физико-математической школе

| Фото: ФМШ Тюменской области | Фото: ФМШ Тюменской области

Дистанционная летняя математическая школа для учащихся Областной физико-математической школы откроется 20 июля. В нее примут 36 ребят, поступивших в 5-7 классы 2020-2021 учебного года по результатам вступительных испытаний.

Задача двухнедельного интенсива - развить математические способностей учащихся и расширить их математический кругозор, сформировать навыки математического исследования, воспитать умение вести научную дискуссию. Занятия по углубленной программе проведут преподаватели физико-математической школы и студенты лучших вузов России, выпускники ФМШ - победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников по математике, информатике и экономике.

Образовательная программа включает в себя изучение теоретического материала в области олимпиадной математики, дистанционные занятия, самостоятельную работу и индивидуальные консультации, индивидуальные отчеты о решениях задач с последующим разбором, а также интеллектуальные соревнования.

Для участия в конкурсе на поступление необходимо до 10 июля пройти регистрацию. Подробности здесь.