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Тридцать шесть ребят пройдут летний интенсив по математике в Областной физико-математической школе

Общество, 12:32 06 июля 2020

ФМШ Тюменской области | Фото: ФМШ Тюменской области

Дистанционная летняя математическая школа для учащихся Областной физико-математической школы откроется 20 июля. В нее примут 36 ребят, поступивших в 5-7 классы 2020-2021 учебного года по результатам вступительных испытаний.

Задача двухнедельного интенсива - развить математические способностей учащихся и расширить их математический кругозор, сформировать навыки математического исследования, воспитать умение вести научную дискуссию. Занятия по углубленной программе проведут преподаватели физико-математической школы и студенты лучших вузов России, выпускники ФМШ - победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников по математике, информатике и экономике.

Образовательная программа включает в себя изучение теоретического материала в области олимпиадной математики, дистанционные занятия, самостоятельную работу и индивидуальные консультации, индивидуальные отчеты о решениях задач с последующим разбором, а также интеллектуальные соревнования.

Для участия в конкурсе на поступление необходимо до 10 июля пройти регистрацию. Подробности здесь.

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# математика , областная физико-математическая школа

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