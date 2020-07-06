Голдобинская эпидемия и мамонты вошли в топ онлайн-экскурсий Ишима

| Фото: скриншот Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во "ВКонтакте" | Фото: скриншот Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова во "ВКонтакте"

52 видеоэкскурсии, 17 из них онлайн, провели ишимские музейщики с начала введения режима повышенной готовности. В сумме они набрали 330 тыс. просмотров и их количество постоянно растет.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пиар-менеджер Ишимского музейного комплекса им. Петра Ершова Юлия Малинина.

По ее словам, самыми популярными по количеству просмотров стали эпидемия 1933 года, которую в народе прозвали Голдобинской. Она принесла много горя и потерь жителям бывшей Уральской области.

Понравилась горожанам и экскурсия про родной край в древности, 300 млн лет назад, где экскурсовод рассказала, какие редкие останки были найдены во время раскопок в Приишимье.

Большой интерес вызвала "Победная лента" – цикл программ про Ишим в военные годы. Он включил в себя рассказы о бронепоезде "Патриот", выходце из Ишима, госпитале 1502 и Валентине Грицук и повествование про эвакуированные в Ишим предприятия.

Посмотреть все экскурсии можно на официальной странице Ишимского музейного комплекса.

Инна Кондрашкина