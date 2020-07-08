Молодых тюменских ученых приглашают к участию в стипендиальной программе Оксфордского фонда

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Оксфордский Российский Фонд и АНО "Лаборатория социальных наук" объявили конкурс на соискание стипендий для молодых исследователей Oxford Russia Fellowship на 2020-2021 учебный год. Заявки принимаются до 1 августа 2020 года, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Стипендиатами станут до 15 молодых исследователей, которые в рамках программы Oxford Russia Fellowship: реализуют собственный исследовательский проект; подготовят публикации в научных изданиях и СМИ; получат возможность участвовать в международных научно-исследовательских конференциях.

Размер стипендии составляет 100 тыс. рублей в месяц.

Заявка на конкурс подается в электронном виде на сайте ssl-research.org и должна включать анкету, описывающую карьерные планы претендентов, содержащую список научных публикаций и описание предполагаемого или продолжающегося исследования. Необходимо предоставить резюме (CV) в свободной форме, а также мотивационное письмо в свободной форме.

Претендент прикрепляет к заявке копии документов об образовании, ученой степени.

Письма финалистам с приглашением к участию во втором этапе конкурса — интервью — будут отправлены не позднее 15 августа. Интервью пройдут до 31 августа. Победители будут объявлены 1 сентября.

Экспертный совет, в который входят российские и зарубежные специалисты в области социальных наук, оценивает заявки кандидатов и утверждает список победителей.

С более подробной информацией, условиями и этапами реализации программы можно ознакомиться в Положении о стипендии.