Шесть предприятий Нижнетавдинского района ведут заготовку кормов

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Шесть предприятий Нижнетавдинского района заняты заготовкой кормов. По данным на 6 июля механизаторы заложили на хранение 3,4 тыс. тонн сенажа. Плановая цифра - 26 тыс. тонн сочного корма.

Согласно данным районного управления сельского хозяйства, из запланированного объема сена - 4,7 тыс. тонн, заскирдовано 0,2 тыс. тонн. Душистый корм скошен на площади 2 тыс. га.

Ведут заготовку кормов: ООО "ПК Молоко", ООО "Агрохолдинг Нижнетавдинский", ООО "Подволошино Молоко", ИП Нигматуллин, ИП Алескеров, ИП глава Шармазанов С.П.

После того, как сено и сенаж будут заготовлены, начнется уборка силосных культур. Их предстоит заложить для зимовки животных в объеме 27 тыс. тонн.

Анжела Лебедева