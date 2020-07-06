Объявлен первый конкурс грантов для волонтеров культуры

| Фото: www.mkrf.ru/ | Фото: www.mkrf.ru/

Стартовал прием заявок на первый конкурс грантов волонтеров культуры. Дедлайн 17 июля. Размер грантового фонда составит 60 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ, свой уникальный добровольческий проект смогут представить общественные движения, культурные учреждения, религиозные организации, ассоциации, союзы, фонды.

"Для нас объявление первого волонтерского конкурса грантов – очень важный шаг. Это поможет наиболее эффективно и полно раскрыть добровольческий потенциал в масштабах страны, – отметила заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова. – Грантовая поддержка проводится по следующим направлениям: сфера культурного наследия народов России, сохранение исторических объектов, проведение массовых мероприятий и развитие волонтёрства в учреждениях культуры. Размер грантового фонда составит 60 миллионов рублей".

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 17 июля заполнить заявку на официальном сайте Российского фонда культуры и предоставить данные о проекте и сроках его реализации, информацию о заявителе, структуре команды, а также календарный план и бюджет проекта. Каждая заявка будет рассмотрена независимыми экспертами, обладающими специальными знаниями, опытом и квалификацией.

Проведение конкурса поможет воплотить в жизнь творческие и социокультурные инициативы граждан и вывести работу некоммерческих волонтёрских организаций по восстановлению и сохранению культурного наследия на качественно новый уровень. Проект будет реализован до 20 ноября 2020 года.

Конкурс проходит в рамках реализации программы "Волонтёры культуры" федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".