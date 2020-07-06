Лыжница Анна Грухвина: место следующего сбора узнаем за два дня до выезда
Место следующего тренировочного сбора пока неизвестно. Об этом в интервью телеканалу "Матч" сообщила член сборной России по лыжным гонкам, тюменка Анна Грухвина.
"Ситуация неопределенная. Планы и места сборов меняются каждую неделю. Ждем четкой информации. Место следующего сбора узнаем за два-три дня до выезда", - отметила Анна Грухвина.
Первый сбора атлетов, входящих в группу Егора Сорина, проходил в центре "Пересвет" Московской области. Коллектив, в составе которого тренируются тюменки Анна Грухвина и Екатерина Смирнова, проделал большую работу с использованием специальных средств.
"По сравнению с прошлым годом мне все дается намного легче. Даже тренеры заметили, что стали легче даваться силовые тренировки", - рассказала Екатерина Смирнова.
Сейчас девушки занимаются в Тюмени. Дважды в день они проводят полуторачасовые тренировки, прописанные в их индивидуальных планах подготовки.