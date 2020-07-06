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Лыжница Анна Грухвина: место следующего сбора узнаем за два дня до выезда

Спорт, 17:40 06 июля 2020

Скриншот видео "Матч ТВ" | Фото: Скриншот видео "Матч ТВ"

Место следующего тренировочного сбора пока неизвестно. Об этом в интервью телеканалу "Матч" сообщила член сборной России по лыжным гонкам, тюменка Анна Грухвина.

"Ситуация неопределенная. Планы и места сборов меняются каждую неделю. Ждем четкой информации. Место следующего сбора узнаем за два-три дня до выезда", - отметила Анна Грухвина.

Первый сбора атлетов, входящих в группу Егора Сорина, проходил в центре "Пересвет" Московской области. Коллектив, в составе которого тренируются тюменки Анна Грухвина и Екатерина Смирнова, проделал большую работу с использованием специальных средств.

"По сравнению с прошлым годом мне все дается намного легче. Даже тренеры заметили, что стали легче даваться силовые тренировки", - рассказала Екатерина Смирнова.

Сейчас девушки занимаются в Тюмени. Дважды в день они проводят полуторачасовые тренировки, прописанные в их индивидуальных планах подготовки.

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# Екатерина Смирнова , лыжный спорт

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