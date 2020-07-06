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В Тюмени осудили на семь лет наркодельца из Томской области

Происшествия, 17:07 06 июля 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Жителя Томской области, виновного в покушение на сбыт более 50 кг наркотиков, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В декабре 2019 года 22-летний молодой человек из тайника в лесном массиве в Вологодской области забрал более 50 кг гашиша и метамфетамина. Часть гашиша для сбыта он оставил в тайнике в Свердловской области, а остальную массу наркотиков планировал сбыть в Новосибирске.

Автомобиль под управлением наркодельца был остановлен на посту полиции в Тюменском районе. Наркотики были обнаружены в чемодане в машине, а затем в тайнике в Свердловской области и изъяты.

Суд назначил подсудимому семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. ​​​​​​​

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# наркоделец

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