Тюменцы успевают подать заявки на спецконкурс Фонда президентских грантов

| Фото: "Фонд президентских грантов" ВКонтакте | Фото: "Фонд президентских грантов" ВКонтакте

Прием проектов на специальный конкурс завершает Фонд президентских грантов 15 июля в 23 часа 30 минут (по мск). При этом заявителям рекомендуют подать все документы до 8 июля, сообщают организаторы.

Согласно положения о конкурсе, заявка, поступившая в Фонд президентских грантов, регистрируется в течение пяти рабочих дней. При наличии технических ошибок заявка возвращается автору на доработку и исправление недочетов.

Таким образом, если заявка на #СпециальныйКонкурс2020 будет подана после 8 июля, скорее всего, у автора проекта уже не останется времени для устранения технических ошибок, которые могли быть допущены.

Подробнее об условиях участия в специальном конкурсе 2020 года можно посмотреть на сайте фонда.

Напомним, специальный конкурс проводится для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Грантовые направления конкурса - социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.