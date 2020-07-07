Из-за жары на федеральных трассах ограничат движение большегрузов

| Фото: Уралуправтодор во ВКонтакте | Фото: Уралуправтодор во ВКонтакте

Движение тяжеловесных транспортных средств временно ограничат на федеральных трассах Свердловской, Тюменской и Курганской областей, а также ХМАО-Югры. Временные меры связаны с наступлением аномально жаркой погоды, сообщает Уралуправтодор.

С 7 по 11 июля тяжеловесные транспортные средства смогут осуществлять движение в ночное время – с 22 до 10 часов. Временное ограничение движения по дорогам с асфальтобетонным покрытием коснется транспортных средств, чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные правилами перевозок грузов. Принятая мера позволит обеспечить сохранность дорожного покрытия в летний период.

Ограничение не распространяется на пассажирские и международные перевозки, работу экстренных служб, транспортировку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов, грузов, применяемых для устранения ЧП или ремонтных работ.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.