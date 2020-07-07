Санитарное благополучие - приоритет работы лагеря ялуторовского Молодежного центра

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска | Фото: Молодежный центр Ялуторовска

Детский лагерь на базе Молодежного центра Ялуторовска открылся 6 июля. Три отряда по 15 детей в каждом разведены по зданию максимально друг от друга. Санитарное благополучие - главный приоритет работы оздоровительной площадки.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заместитель директора Молодежного социально-делового центра Ялуторовска Татьяна Кехтер.

"Отдых и оздоровление детей проходит со строгим соблюдением всех противоэпидемических норм, связанных с распространением коронавируса. Мы развели отряды максимально отдаленно друг от друга. У нас двухэтажное здание, один отряд на первом этаже, два других на втором в разных концах коридора. Есть два входа в здание. Помещения, в которых находятся дети, регулярно проветривается, поверхности обрабатываются. Есть чистая питьевая вода", - рассказала она.

45 детей в возрасте 10-14 лет отдыхают в лагере молодежного центра. Приходят к 8 часам, а заканчивает работу лагерь в 16 часов. Продолжительность одной смены 10 рабочих дней. Всего предусмотрено три смены до конца лета.

Для отдыхающих организовано трехразовое питание на базе школы №6. Отряды ходят питаться по очереди. Путевка в лагерь молодежного центра стоит 1 тыс. 760 рублей. Как заметила Татьяна Кехтер, ежегодно лагерь набирает детей, при том что льгот для школьников не предусмотрено. Программа отдыха и оздоровления школьников в этот раз претерпела небольшие изменения.

"Общелагерных мероприятий, так как это было в прошлые года, нет. Связано это с мерами предосторожности. Поэтому решено провести конкурсы в режиме онлайн. Все ролики будем выкладывать в группе Молодежного центра во ВКонтакте, организуем затем голосование, таким образом и устроим соревнования между отрядами", - говорит заместитель директора учреждения.

Отдых ялуторовских школьников организован под эгидой Года памяти и славы. Пройдут конкурсы рисунков, песен, квесты, викторины. Практически все творческие испытания организуют онлайн. Есть мероприятия, связанные с историей родного края. Квест по знакомым уголкам Ялуторовске пройдет поочередно, отметила Татьяна Кехтер.

Занятия спортом проведут на трех локациях молодежного центра на улице.

В каждом отряде работают руководитель отряда и вожатые, имеющие на руках сертификаты школы вожатых. Педагоги, вожатые и дети допущены в лагерь со справками о состоянии здоровья и санэпидблагополучия.

Анжела Лебедева