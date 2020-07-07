На перекрестке Республики - Мельникайте отключат светофор

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре светофора отключат в Тюмени 7 июля, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения, с 9 до 11 часов обесточат объекты на перекрестках ул. Щербакова с ул. Безымянной и ул. Велижанской, а с 9 до 18 часов - в д. Казарово на ул. Казаровской. С 9 часов 30 минут до 11 часов 30 минут не будет работать объект на пересечении ул. Республики с ул. Мельникайте в Тюмени.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков