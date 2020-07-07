В районе ЖК "Звездный городок" продолжается строительство школы

| Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте

Строительство школы на 1 тыс. 200 учебных мест продолжается в Тюмени в районе ЖК "Звездный городок". К середине июля планируется завершить работы по кирпичной кладке второго блока здания. В настоящее время ведутся работы по прокладке инженерных сетей, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

К августу строители планируют завершить работы по каркасу первого блока здания. Готовность третьего блока, где разместятся начальные классы, составляет 90%. Завершен каркас здания, строители приступили к устройству кровли. Ведутся отделочные работы, завершены электромонтажные работы.

Для строительства школы в рамках национального проекта "Образование" используется типовой проект, который уже применяли при сооружении учебного заведения в микрорайоне Ямальском-2 и на улице Бориса Житкова.

Срок завершения строительства школы в ЖК "Звездный городок" - конец 2021 года, но строители обещают сдать объект к началу учебного 2021 года.