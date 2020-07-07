Многоквартирники Тюмени останутся без воды из-за монтажа водовода

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Ограничение водоснабжения ожидает жителей Тюмени 7 июля с 22 часов. "Росводоканал Тюмень" завершил строительно-монтажные работы по реконструкции водовода по ул. 50 лет Октября, сообщает компания.

Водоснабжение будет отключено в многоквартирных жилых домах по адресам: ул. 50 лет Октября 63, 76, 78, 80, 82, 84; ул. Пермякова 2, 7, 20; Рижская 84, Энергетиков 53 и близлежащих административных зданиях.

Работы по переключению водовода запланированы на 18 часов.

Добавим, что в границах улиц Одесская и Пермякова на месте аварийной стальной трубы диаметром 500 мм проложен трубопровод из полимерных материалов, диаметром 630 мм и протяженностью 1 тыс. 300 метров. Здесь также провели монтаж шести водопроводных колодцев и камеры переключения.

"Завершен второй, заключительный этап работ по реконструкции водовода на улице 50 лет Октября. Суммарно заменено 2 тысячи 600 метров трубы, что значительно улучшит надежность и качество водоснабжения этого района областного центра", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Подключение нового водовода потребует временного ограничения водоснабжения. Работы начнутся 7 июля в 22 часа.