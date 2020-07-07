Роспотребнадзор напомнил, как предотвратить кишечную инфекцию в жару

| Фото: mamotvet.ru | Фото: mamotvet.ru

Чаще всего острые кишечные инфекции передаются через грязную посуду, овощные салаты, приготовленные с нарушением обработки овощей и нарезку готовой продукции. О правилах профилактики норовирусной инфекции тюменцам напоминает региональный Роспотребнадзор.

Причины возникновения норовирусной инфекции - нарушения правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, несоблюдение технологии приготовления блюд, требований личной гигиены. На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней.

Основным свойством возбудителя является его высокая заразность - менее 10 вирусных частиц достаточно, чтобы при попадании в желудочно-кишечный тракт здорового взрослого человека вызвать заболевание. Вирусы могут длительно сохранять инфекционные свойства на различных поверхностях

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать простые правила, которые позволят сохранить здоровье.

- Стараться выбирать проверенные заведения общепита с организованным обеденным залом и кухней. Летом избегать употребления многокомпонентных салатов и блюд, которые могут готовиться вручную, но не подвергаться повторной термической обработке: овощных пюре, блинчиков с начинками и т. п.

- Всегда мыть руки перед едой.

- Не употреблять многокомпонентную пищу типа шаурмы для употребления "на ходу".

- Употреблять только бутилированную или кипяченую воду.

При появлении симптомов заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью.