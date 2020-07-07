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Викуловские активисты отметили Всемирный день без полиэтиленовых пакетов

Общество, 13:42 07 июля 2020

из архива молодежного движения "Направление ПЛЮС"

Экологическую акцию "Мусор.NET" организовали активисты молодежного движения "Направление ПЛЮС" в Викулово.

Добровольцы убрали мусор и привели в порядок прибрежную территорию рек Красногорской и Ишима. Акцию приурочили ко Всемирному дню без полиэтиленовых пакетов, который отмечают 3 июля.

Так молодежь обратила внимание односельчан на проблемы экологии. По словам организаторов, особенно это актуально в летнее время, когда викуловчане и гости села отдыхают около рек. "Берегите природу родного края, утилизируйте мусор в специально оборудованные контейнеры", - призвали викуловчан активисты.

из архива молодежного движения "Направление ПЛЮС" из архива молодежного движения "Направление ПЛЮС" ﻿

Евгения Шевцова

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# акция , Викуловский район , молодежь , экология

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