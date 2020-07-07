Викуловские активисты отметили Всемирный день без полиэтиленовых пакетов

из архива молодежного движения "Направление ПЛЮС" из архива молодежного движения "Направление ПЛЮС"

Экологическую акцию "Мусор.NET" организовали активисты молодежного движения "Направление ПЛЮС" в Викулово.

Добровольцы убрали мусор и привели в порядок прибрежную территорию рек Красногорской и Ишима. Акцию приурочили ко Всемирному дню без полиэтиленовых пакетов, который отмечают 3 июля.

Так молодежь обратила внимание односельчан на проблемы экологии. По словам организаторов, особенно это актуально в летнее время, когда викуловчане и гости села отдыхают около рек. "Берегите природу родного края, утилизируйте мусор в специально оборудованные контейнеры", - призвали викуловчан активисты.

Евгения Шевцова