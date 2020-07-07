Викуловские активисты отметили Всемирный день без полиэтиленовых пакетов
из архива молодежного движения "Направление ПЛЮС"
Экологическую акцию "Мусор.NET" организовали активисты молодежного движения "Направление ПЛЮС" в Викулово.
Добровольцы убрали мусор и привели в порядок прибрежную территорию рек Красногорской и Ишима. Акцию приурочили ко Всемирному дню без полиэтиленовых пакетов, который отмечают 3 июля.
Так молодежь обратила внимание односельчан на проблемы экологии. По словам организаторов, особенно это актуально в летнее время, когда викуловчане и гости села отдыхают около рек. "Берегите природу родного края, утилизируйте мусор в специально оборудованные контейнеры", - призвали викуловчан активисты.
Евгения Шевцова