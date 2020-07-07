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Эксперимент по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой провели в Тобольске

Общество, 17:35 07 июля 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Более 7 тыс. сеянцев с закрытой корневой системой вырастили в Тобольском лесопитомнике. Экспериментальные посадки провел директор Тобольского филиала "Тюменской авиабазы" Юрий Судник, сообщает администрация города.

"Начали проводить эксперимент, так как в скором будущем будем садить лес с закрытой корневой системой. Такие сеянцы выращивают в Москве и Карелии. Мы в Тобольске выращиваем впервые. Сейчас уже знаем некоторые тонкости выращивания сеянцев в наших широтах, вырабатываем свою технологию",– отметил Юрий Судник.

У саженцев с закрытой корневой системой приживаемость в лесах достигает 90%. Когда корневая система маленького деревца разрастается и дополняется мелкими корешками, при посадке все они сохраняются, за счет этого саженцы становится более устойчивыми.

В 2019 г. тобольские леса уже восстанавливали с использованием посадочного материала с закрытой корневой системой. Предприятием ЗапСибНефтехим проведено компенсационное лесовосстановление и лесоразведение на площади 229,6 га. На участках, нуждающихся в восстановлении после рубок и гарей, посажено более 250 тыс. сеянцев сосны обыкновенной, выращенных закрытым способом. Предприятием проведены работы и по лесоразведению на лесных участках, где ранее не росли деревья - в степях, песчаных массивах и пустырях. На площади 145,9 га посажено более 430 тыс. саженцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой.

Выращенный материал будет использован в целях лесовосстановления и лесоразведения региона.

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# посадка леса , сеянцы , Тобольск

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