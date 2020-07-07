Новое оборудование установили в ЛОР-кабинете тобольской детской поликлиники

| Фото: ОКБ №3 | Фото: ОКБ №3

Высокотехнологичный лор-комбайн отечественного производства для кабинета оториноларинголога получила детская поликлиника областной больницы № 3 в Тобольске. Стоимость аппарата - более 2 млн рублей, учреждение получило его по нацпроекту "Здравоохранение", сообщает больница.

Компактная и эргономичная установка для диагностики и лечения ЛОР-заболеваний призвана ощутимо оптимизировать и облегчить работу врача-оториноларинголога. Новый аппарат оснащен высококачественной системой видеоэндоскопического обследования одного из ведущих производителей. Кроме того, для таких процедур, как промывание носа и ушей, предусмотрена автоматическая система орошения с подогревом жидкости. При проведении процедур промывания компрессоры и мощные насосы работают бесшумно и не пугают маленьких пациентов. Присутствует и предварительный подогрев металлических инструментов лор-врача для большего комфорта пациентов. Рабочее место оборудовано монитором, световой панелью, удобно расположенными шкафами и ящиками для инструментов. Есть система сброса отходов и использованного инструмента.

"Это по-настоящему универсальный и современный рабочий инструмент, который совмещает в себе несколько аппаратов для диагностики и лечения лор-заболеваний. Особенно полезен в работе видеоэндоскоп, с помощью которого можно детально с большим увеличением исследовать слизистые. Теперь не нужно подвергать пациента дополнительной лучевой нагрузке, а точность исследований повышается. Рутинные процессы автоматизированы, что дает возможность больше времени уделять пациенту. Все это помогает оказывать широкий спектр специализированной медицинской помощи детскому населению города и Тобольского района", - рассказала врач-оториноларинголог Зульфия Курманбакиева.