Любителей пеших и велопрогулок приглашают на увлекательный квест

| Фото: группа "ТЕТРИС КВЕСТ 11 ИЮЛЯ | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: группа "ТЕТРИС КВЕСТ 11 ИЮЛЯ | Тюмень" во ВКонтакте

Более двадцати команд зарегистрировались на участие в "Тетрис квесте", который пройдет в Тюмени 11 июля. Мероприятие приурочат ко Дню семьи, любви и верности.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" специалист по работе с молодежью ЦВР "Дзержинец" Наталья Ниязова, в составе зарегистрировавшихся команд не только семьи, но и компании друзей. Самая многочисленная команда включает в себя восемь человек – родители, дети и друзья семьи.

"Так как в Тюменской области еще действует режим повышенной готовности, то проводить масштабное массовое мероприятие мы пока не имеем права. Но мы придумали и организовали его так, чтобы оно одновременно было и масштабным, и локальным для семьи. Отмечу, что в составе каждой команды должно быть не менее трех человек", - рассказала Наталья Ниязова.

При регистрации участникам предлагают выбрать формат прохождения маршрута – пешком или на велосипедах. Стартуют команды на площади 400-летия Тюмени, после чего необходимо будет пройти несколько станций и выполнить творческие, юмористические, интеллектуальные и фото-задания. На финише всех участников ждут дипломы и подарки.

В 10 часов в группе мероприятия во ВКонтакте будет опубликован видеоролик с подробной инструкцией о прохождении квеста. Стартовать команды могут в любое удобное время, главное – финишировать до 18 часов.

"Оба маршрута при условии, что команды не будут на каждой станции подолгу сидеть и отдыхать, займут не более полутора часов. По расстоянию - все будет в пешей доступности", - добавила Наталья Ниязова.

По окончании квеста в 18 часов 30 минут в группе мероприятия ВКонтакте разыграют и дополнительные подарки. Лотерейные билеты каждой команде выдадут после прохождения маршрута.

Зарегистрироваться на участие в квесте можно до утра 11 июля по ссылке.

Любовь Голышева