Спортивно-игровую площадку для детей открыли в Заводоуковске

| Фото: администрации Заводоуковского городского округа во ВКонтакте | Фото: администрации Заводоуковского городского округа во ВКонтакте

Детскую спортивно-игровую площадку общей площадью полторы тысячи квадратных метров открыли в Заводоуковске 6 июля.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" специалист пресс-службы администрации городского округа Алла Егорычева, благоустройство площадки проходило в два этапа.

На первом за счет средств областного бюджета по программе "Комфортная городская среда" территорию выровняли и засыпали песком. На втором этапе около 6,5 млн рублей выделили из бюджета муниципалитета на приобретение и установку спортивного и игрового оборудования, и укладку травмобезопасного резинового покрытия.

"Площадка находится на улице Энергетиков, рядом располагаются многоквартирные дома, школа № 2, частный сектор, поэтому она рассчитана на детей разного возраста и будет востребована", - пояснила специалист.

По ее словам, здесь установлены 13 различных игровых комплексов. Есть трехбашенные высокие комплексы с горками, лестницами, мостиками, качели для малышей и детей постарше, карусели. В части площадки для занятий спортом есть брусья, турники, тренажеры для упражнений, двухуровневый рукоход. Вокруг площадки сделано ограждение, а для отдыха на ней есть скамейки и беседки. Работы по обустройству заняли около двух месяцев.

Ирина Кургузова