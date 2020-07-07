Тюменские ансамбли и исполнители завоевали награды Грушинского фестиваля

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Детские ансамбли "ДаМы" и "Мегадетство" музыкальной студии "Интервал" из Тюмени завоевали награды Международного фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" руководитель музыкальной студии "Интервал" Наталья Курапова, за исполнение песни "Вратарь" ребята из ансамбля "Мегадетсво" были удостоены звания лауреата. Юные вокалистки из трио "ДаМы", исполнившие песню "Зеленая карета", стали дипломантами.

Кроме участия в конкурсе воспитанники студии "Интервал" поучаствовали в творческом проекте Александра Щербины "Рука в руке", где исполнили песни вместе с их авторами – мэтрами бардовского сообщества. Ребята спели песню "Друзьям" с ее автором Дмитрием Обуховым. А педагоги студии Наталья и Александр Кураповы приняли участие в концерте руководителей детских коллективов.

"Студия "Интервал" участвует в Грушинском фестивале с 2001 года. Это наше седьмое по счету лауреатство, и в четвертый раз наши воспитанники стали дипломантами. Это очень хороший результат, потому что на конкурс было подано более 500 заявок и лишь 43 из них прошли в третий тур. Несмотря на онлайн-формат все равно было ощущение, что мы пообщались с участниками мероприятия", - поделилась Наталья Курапова.

Отметим, в этом году от Тюменской области на участие в конкурсе заявились представители не только Тюмени, но и Тобольска, Ишима и Заводоуковска. Среди взрослых авторов и исполнителей дипломантом стал представитель Тюменской области Александр Соловьев. Он вынес на суд жюри песню "Черное и белое".

Международный фестиваль авторской песни им. Валерия Грушина объединил музыкантов не только из России, но и из США, Канады, Израиля. Лауреатами и дипломантами стали почти 30 человек. Несмотря на то, что фестиваль проходил в онлайн-формате, он вошел в историю как яркое и масштабное культурное событие в страны.

Все мероприятия и информацию Грушинского фестиваля 2020 года можно посмотреть на сайте. Концерт лауреатов и дипломантов "5 июля. Грушинский фестиваль-2020. Главная сцена" доступен по ссылке.

Любовь Голышева