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Игры и забавы ожидают участников досуговых площадок в Викулово

Общество, 13:09 08 июля 2020

Викуловский Дом культуры во ВКонтакте (архив) | Фото: Викуловский Дом культуры во ВКонтакте (архив)

Досуговая площадка откроется на базе Викуловского Дома культуры 8 июля с 17 до 19 часов. В первый день темой площадки станет игра "Майнкрафт". Дети будут играть, рисовать. Организована работа площадок с соблюдением санитарно-эпидемиологические норм.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заведующая досуговым отделом Викуловского Дома культуры Анастасия Волкова.

"Работа наших досуговых площадках организована три раза в неделю: понедельник, среда, пятница. Мы будем соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы. Сотрудники - в масках, перчатках, детям, которые к нам придут, обработаем руки антисептиком. Реквизит тоже продезинфицируем. Проследим за соблюдением социальной дистанции", - сказала она.

Во время работы площадок организаторы заменят реквизит с тканевого на пластиковый. Его легче дезинфицировать, отмечают они.

Первый день площадки посвятят игре "Майнкрафт". На улице у Дома культуры расставят столы на расстоянии с тематическими раскрасками. Пройдет конкурс рисунков на асфальте.

10 июля викуловских ребят ждут на эстафету "Русские забавы". Их ожидают большие матрешки, печи, ухваты, чугунки, коромысла, метание блинов.

Изо-студия "Каляка-маляка" откроется для юных викуловчан 13 июля. Для них подготовят краски, мелки, все необходимое для рисования. Большую баннерную раскраску-антистресс установят для всех желающих реализовать себя в изобразительном искусстве.

Работа досуговых площадок Дома культуры Викулово продолжится до 15 августа. С детьми будут работать три специалиста, один из них – стажер-студент ТГИК.

Анжела Лебедева

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# Анастасия Волкова , Викулово , дети , Дом культуры , досуг

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