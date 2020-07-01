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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменских волонтеров обучили навыкам работы в формате онлайн

Общество, 18:24 12 июля 2020

ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Более одной тысячи волонтеров стали участниками регионального проекта "В режиме online". Мероприятие, организованное областным центром профилактики и реабилитации, проходило с февраля по июнь 2020 года и объединило представителей 26 муниципальных образований региона.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" специалист по реализации профилактических программ областного центра профилактики и реабилитации Александра Обухова, в ходе проекта школьники, студенты и руководители волонтерских отрядов обучались навыкам soft skills и hard skills. Самым активным вручили сертификаты об участии в проекте и подарки.

"Обучение проходило в режиме онлайн и было разбито на три блока. Специалисты обучали ребят фото- и видеомонтажу, работе в программах-редакторах. Психологи провели тренинги на развитие личностных качеств. Третий блок был посвящен смм-продвижению контента в сети Интернет. Также прошли мастер-классы по написанию постов и текстов. После каждого блока волонтеры выполняли задания и размещали посты в соцсетях, а мы оценивали их", - рассказала Александра Обухова.

Самыми активным стали волонтеры из отрядов "Дега" из Бердюжского района, "ДОБРОтворцы" из Омутинского района, "Данко" из Тюменского района и специалисты Заводоуковского библиотечного центра.

"Нам было важно, чтобы волонтеры и руководители отрядов научились освещать профилактические мероприятия, правильно их подавать, чтобы было не скучно, чтобы такую тему, как профилактика, преподносили интересно", - подчеркнула Александра Обухова.

Отметим, проект был реализован на грант Координационного ресурсного Центра добровольчества Тюменской области. Сумма гранта составила 180 тыс. рублей.

Любовь Голышева

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# волонтеры , Областной центр профилактики и реабилитации , обучение

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