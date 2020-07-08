Около восьми тысяч тонн сена заготовят для зимовки фермеры Тобольского района

| Фото: администрации Тобольского района | Фото: администрации Тобольского района

12 сельхозпредприятий ведут заготовку сена в Тобольском районе. Для зимовки скота им необходимо заложить на хранение 7 тыс. 920 тонн. По данным на 8 июля с полей вывезено 1,5 тыс. сухого корма.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, посевная площадь в районе составляет 12,3 тыс. га, из них 9 тыс. – земля для сенозаготовительных нужд. Аграрии выращивают зерновые, зернобобовые культуры, многолетние травы: клевер, кострец, тимофеевку, люцерну.

Сено, заготовленное механизаторами Тобольского район, будет направлено местным животноводам, а также в хозяйства Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.