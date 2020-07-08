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В Тюменской области создан совет по культуре

Общество, 12:14 08 июля 2020

организаторов регионального фестиваля любительских коллективов | Фото: организаторов регионального фестиваля любительских коллективов

Совет по культуре станет крепким связующим звеном между департаментом культуры и муниципальными образованиями региона. Об этом заявила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Новый совещательно-консультативный орган займется укреплением единого культурного пространства региона и развитием всех видов досуговой деятельности в муниципальных образованиях.

"Предназначение совета - формирование единой культурной политики в Тюменском регионе. Уверена, что его создание позволит не только доводить стратегию развития культуры "сверху", но и оперативно узнавать проблематику на местах", — считает Елена Майер.

Инициатор создания в области совета по культе - глава Упоровского района Леонид Сауков. Предложение поддержали представители 25 административно-территориальных единиц Тюменской области. Помогут совету опытные наставники из крупнейших учреждений культуры: Тюменского концертно-театрального объединения, Тюменского музейно-просветительского объединения, Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева, Дворца национальных культур "Строитель" и информационно-аналитического центра культуры и искусства.

Участники совета рассмотрят инновационные проекты в сфере культуры и искусства, обсудят региональную политику и внесут свои предложения по ее реализации. Предполагается, что совет самостоятельно определит для себя приоритетные направления деятельности по проектам "Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура" и "СОНКО и добровольчество в сфере культуры".

Не оставят без внимания развитие учреждений культуры и проектной деятельности в муниципалитетах.

По итогам первой встречи, которая прошла в режиме видео-конференц-связи, участники выбрали председателя совета, его заместителя и секретаря. Общим решением должность руководителя получил Леонид Сауков, заместителя — начальник отдела по культуре, спорту и молодежной политике Викуловского района Ольга Касторнова, а секретарем стала ведущий специалист департамента культуры Тюменской области Наталья Неустроева.

Совет разработал список рабочих вопросов на ближайшее время. Участники обсудят дефицит кадров в отрасли "Культура" в сельской местности, поддержку самодеятельного народного творчества, обеспечение своевременного комплектования фондов библиотек и другое.

Положение о совете по культуре муниципальных образований при департаменте культуры Тюменской области здесь.

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# департамент культуры , Елена Майер , культура , совет по культуре

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