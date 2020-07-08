Тюменец устроил в своей квартире наркопритон

| Фото: УМВД Тюмени (архив) | Фото: УМВД Тюмени (архив)

Наркопритон, организованный 46-летним жителем областного центра, ликвидировала полиция, сообщает УМВД Тюмени.

Как выяснилось, тюменец неоднократно пускал наркозависимых в свою квартиру для употребления запрещенных веществ. В доме стражи правопорядка обнаружили шприцы и следы наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.