Тюменец устроил в своей квартире наркопритон
| Фото: УМВД Тюмени (архив)
Наркопритон, организованный 46-летним жителем областного центра, ликвидировала полиция, сообщает УМВД Тюмени.
Как выяснилось, тюменец неоднократно пускал наркозависимых в свою квартиру для употребления запрещенных веществ. В доме стражи правопорядка обнаружили шприцы и следы наркотических средств.
Возбуждено уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.