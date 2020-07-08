Более семидесяти детей заехали на первую смену в сорокинский "Спутник"

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72 ребенка отдыхают на первой смене в оздоровительном лагере "Спутник" в Сорокино.

Как рассказала начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации муниципалитета Людмила Миллер, это ребята не только из Сорокинского, но и Викуловского и Абатского районов. Их разместили в корпусах, не задетых капитальным ремонтом. Напомним, в трех дачках "Спутника" заменили кровлю, обшили фасад, обновили напольное покрытие, двери, сантехнику. На время отдыха детей внутренние отделочные работы приостановили до осени.

"Перед заездом бригада выехала, все привели в порядок. На территории нет строительных материалов, мусора или опасных предметов", - заверила Людмила Миллер.

Также для безопасности детей во всех жилых корпусах установили дозаторы с антисептиком, рециркуляторы воздуха, закупили маски и санитайзеры. Как и во всех летних лагерях, смены сокращены до 14 дней, запрещен выезд из лагеря работников и отменены "родительские дни".

По словам Людмилы Миллер, все заранее прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. В первые четыре дня после заезда работа идет только внутри отрядов, дети из разных отрядов не пересекаются. Если по итогам четырех дней все будет хорошо, начнутся общелагерные мероприятия. Для детей традиционно предусмотрены кружки, студии, игры на свежем воздухе, интелелктуальные и спортивные соревнования.

Евгения Шевцова