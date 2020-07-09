Танцоры тюменского "Пламени" стали призерами конкурса "Олимп-Dance"

| Фото: центр "Пламя" ВКонтакте | Фото: центр "Пламя" ВКонтакте

Танцоры старшей группы студии спортивного танца "Виктория" детско-юношеского центра "Пламя" стали лауреатами второй степени онлайн-конкурса "Олимп-Dance". Победу девушкам принес номер Planet of stars, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Жюри высоко оценило профессионализм юных тюменок, они получили 92 балла из 100.

"Мы долго готовились к данному конкурсу. Но так как оффлайн формат был отменен, приняли с родителями решение отправить видео. Долго ждали оценок и когда, наконец, узнали, обрадовались. Это очень хороший результат! В Екатеринбурге, Казани и Санкт-Петербурге проводятся сильные конкурсы, жюри всегда дают номерам рецензии. В этот раз они отметили, что дети танцуют с большой отдачей. Они хотят увидеть выступление коллектива наяву", - рассказала педагог дополнительного образования Инга Карпова.

Номер был вдохновлен сценическими костюмами, которые напоминают планеты. Родился сюжет, была подобрана соответствующая музыка. Даже прически у танцоров особенные, как у королевы в фильме "Звездные войны".

В составе группы 26 участниц. С номером Planet of stars они покоряли сцену уже дважды, в декабре 2019 года и в январе 2020. Оба раза становились призерами.

Воспитанницы студии спортивного танца "Виктория" оценкам очень рады. В их планах – выступить на сцене с отчетным концертом, который может пройти в конце 2020 года.