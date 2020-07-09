О формировании комфортной городской среды рассказал глава Тобольска

| Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram | Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Проектные работы на пяти объектах Тобольска ведутся по программе "Формирование комфортной городской среды". Слушаем, планируем, делаем. Именно так должна формироваться городская политика по ремонтным работам и благоустройству.

Об этом в своем аккаунте Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Мы внимательно относимся ко всем чаяниям горожан, систематизируем их, и, учитывая наиболее острые потребности, соизмеряя их с возможностями муниципалитета, выполняем свои обещания. Именно по такому алгоритму формируется программа "Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске"", - сказал он.

По пяти объектам города выполняются проектные работы. Среди них - многофункциональная площадка в микрорайоне Менделеево на территории бывшей бани, дом 26. Именно отдаленные территории города нуждаются в особом внимании. У их жителей нет возможности прогуляться несколько кварталов до зоны отдыха, она должна быть в шаговой доступности и удовлетворять потребности всех возрастных групп, считает Афанасьев.

"Мы продолжаем делать спорт доступным каждому, опять же учитывая потребности отдаленных микрорайонов. Сейчас в стадии завершения строительство пяти площадок для воркаута: в 7, 10 микрорайонах, Менделеево, Иртышском, Сумкино. Отличным местом для активного отдыха стал памп-трек в шестом микрорайоне. Кстати, к благоустройству этой части города мы относимся с особым вниманием. Микрорайон один из старейших, проблемный. Уже почти сделана многофункциональная детская площадка у 19 дома. Именно о восстановлении там места отдыха чаще всего мне писали тоболяки в прошлом году. Большую работу проделали в 6 микрорайоне по ремонту тротуаров и продолжаем ее в этом сезоне", - говорит глава Тобольска.

В Нижнем посад города заканчиваются работы по благоустройству Абрамовского экологического парка. Идет восстановление набережных, ямочный ремонт дорог, капитальный ремонт центральной улицы Ленина.

"В Саду Ермака мы установили новый детский комплекс, учитывающий потребности особенных детей. Это уникальное место должно быть уютным и комфортным, со своей атмосферой и даже традициями. Нужно беречь сделанное и любить свой город!"- уверен Максим Афанасьев.

Анжела Лебедева